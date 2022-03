Michel Araújo - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 14/03/2022 19:30

Rio - Com a transferência de Luiz Henrique, muitos torcedores do Fluminense se recordaram de Michel Araújo, meia-atacante, que pertence ao clube tricolor, que foi emprestado ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes, e que pode voltar ao clube carioca no meio da temporada. Em entrevista coletiva, Mario Bittencourt abordou a situação do uruguaio.

"Vou começar pelo Michael Araújo. A data que o clube (Al-Wasl) lá tem para exercer o direito de compra é dia 25 de maio. Obviamente, temos uma boa relação lá. Entramos em contato, sim, para saber se eles queriam fazer já a aquisição do jogador. A resposta foi: "Só vamos nos manifestar em maio"", afirmou.

Contratado pelo Fluminense em 2020, Michel Araújo viveu bons momentos naquela temporada, mas acabou negociado com a chegada de Roger Machado no ano seguinte. O uruguaio foi emprestado ao clube árabe com a opção de compra de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,31 milhões). Recentemente, o meia afirmou que deverá se apresentar ao clube carioca em julho.

"Eu tenho que voltar para o Brasil. Meu contrato encerra agora, em junho, meu contrato principal é com o Fluminense, estou aqui por empréstimo. Então, pelo que eu tenho entendido, eu tenho que voltar para o Fluminense no mês de julho. Ainda não sei o que vai acontecer. Mas meu contrato principal é com o Fluminense, para eu me apresentar no dia primeiro de julho", afirmou em entrevista ao portal "Sportbuzz".