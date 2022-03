Detalhes do uniforme do Real Madrid para a temporada 2022/23 - Reprodução/Footy Headlines

Publicado 14/03/2022 17:20

Rio - O site inglês "FootyHeadlines", especializado em vazamentos de novos uniformes e chuteiras, publicou, na tarde desta segunda-feira (14), as imagens do novo uniforme principal do Real Madrid para a temporada 2022/23. Confira:

Como de costume, o uniforme será predominantemente branco. No entanto, os detalhes da camisa são todos em roxo. Além disso, a camisa possui uma gola no estilo polo, que, combinada com os detalhes da cor, fazem com que o novo uniforme da equipe Merengue seja muito parecido com o que foi utilizado nas temporadas de 1997/98 e 2007/08. Veja a comparação:

Camisas do Real Madrid de 97/98 (a esquerda) e 07/08 (a direita) Reprodução/Footy Headlines

Ainda segundo o portal, o novo uniforme que será utilizado por Karim Benzema, Vinicius Júnior, Toni Kroos e cia, está previsto para ser lançado em maio deste ano.