Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 PartnersDivulgação

Publicado 15/03/2022 11:27

A diretoria do Vasco pretende ter os documentos da SAF prontos até junho. Acelerando o acordo da venda da Sociedade Anônima do Futebol para o fundo 777 Partners, a ideia é estar com as auditorias concluídas e os acordos prontos para quando houver as votações da assembleia geral para aprovar a negociação, prevista para junho. Caso a resposta seja positiva, o processo terminaria na sequência. A informação foi dada pela coluna do Rodrigo Mattos, do "UOL".

Até agora, o Vasco e 777 Partners assinaram um acordo não vinculante para a venda da SAF. A negociação envolve o investimento de R$ 700 milhões em troca de 70% das ações do clube. Ainda, o fundo assume a responsabilidade sobre a dívida.

O acordo inicial já foi aprovado no Conselho Deliberativo e o primeiro empréstimo de R$ 70 milhões se transformará em compra das ações.

O processo de "due dillegence" está em curso e verifica todos os dados das duas partes. Contudo, a diretoria vascaína afirma que já levantou todos os dados sobre seus débitos anteriormente, inclusive acordos na Justiça. Logo, se considera acelerada nessa parte. No balanço de 2021 está previsto que apareça um débito líquido de R$ 710 milhões.

Em bom andamento, o clube está confiante em poder ter os documentos prontos até o meio do ano. Um dos motivos de acelerar o acordo é pelo impacto na campanha na Série B. E, assim que for oficializado, entrariam R$ 120 milhões para a empresa.