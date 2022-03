João Diogo - Divulgação

João DiogoDivulgação

Publicado 15/03/2022 17:31

Rio - A Caldense anunciou, na tarde desta terça-feira, que dispensou o atacante João Diogo, um dos alvos do Vasco, por atos de indisciplina. O jogador, que é um dos artilheiros do Campeonato Mineiro, não atuará mais pela equipe de Poços de Caldas.

"A Caldense dispensou os atacantes João Diogo e Pablo Pardal. Ambos cometeram atos de indisciplina, incompatíveis com a conduta esperada de atletas profissionais. A Caldense preza por ter em seu elenco jogadores focados nos objetivos da equipe, que no momento é chegar à final do Campeonato Mineiro", diz a nota.

João despertou o interesse do Cruzmaltino por conta de suas boas atuações no Estadual. Em dez jogos pela Caldense, o jogador marcou cinco gols e divide a artilharia do Mineiro com Hulk (Atlético-MG), Edu (Cruzeiro), Rafhael Lucas (Athletic) e Ciel (Tombense).