Vasco acertou contrato de patrocínio até o fim da temporada com o jogo MetaSoccer Divulgação/Vasco

Publicado 15/03/2022 17:44

O Vasco anunciou um novo patrocinador para a temporada de 2022. O jogo de futebol no metaverso MetaSoccer estampará sua marca no short do time principal até o fim da temporada de 2022. A estreia será na semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo, nesta quarta-feira, com o patrocínio na camisa, no espaço da omoplata.



"A parceria com o MetaSoccer é o início de uma história que teremos orgulho de contar no futuro. O MetaSoccer é o primeiro jogo de futebol no metaverso, mostrando que é tão pioneiro quanto o Vasco. Ao acreditar no projeto, o clube se posiciona sobre suas crenças na transformação digital do mercado, e da mais um passo em direção a sua evolução digital”, afirmou a coordenadora de marketing digital do clube Júlia Fernandes.



Para Gustavo Sabino, gerente de crescimento da MetaSoccer, “essa é a primeira de uma longa lista de equipes internacionais que vão participar no metaverso de futebol". O jogo promete que os usuários aos usuários a criação do próprio clube, além de gerar renda enquanto jogam, participando de toda a estratégia do jogo em tempo integral, como proprietários ou gerentes de clubes, por meio da tecnologia dos tokens não fungíveis (NFTs). O lançamento está agendado para a primeira semana de abril.