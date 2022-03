Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 16/03/2022 19:12

Rio - O Vasco da Gama está escalado para enfrentar o Flamengo, às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, em partida válida pelo duelo de ida das semifinais do Campeonato Carioca.

O treinador Zé Ricardo definiu sua equipe da seguinte forma: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Juan Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Juninho, Weverton e Nenê; Gabriel Pec e Raniel. Para o banco de reservas, estão a disposição os seguintes atletas: Halls, Zé Vitor, Riquelme, Yuri, Bruno Nazário, Vitinho, Andrey, Isaque, Luiz Henrique, Figueiredo, Vinícius e Jhon Sánchez.

O GIGANTE DA COLINA ESTÁ ESCALADO PARA O 1º JOGO DA SEMIFINAL! #VASxFLA#Carioca2022naVascoTV#VascoDaGama pic.twitter.com/Id0DLNbelm — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 16, 2022

O jogo da volta das semifinais é no próximo domingo, às 16h, também no Maracanã. Vale ressaltar que o Flamengo, por ter tido a melhor campanha na Taça Guanabara, tem a vantagem do empate.