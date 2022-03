Vasco divulga uniforme 2 - Foto: Bruno N. Soares

Publicado 16/03/2022 16:21

Rio - O Vasco e a fornecedora de material esportivo, Kappa, anunciaram na tarde desta quarta-feira o novo uniforme 2 para a temporada 2022, com inspiração na ligação das raízes raízes históricas do Cruz-Maltino, a união Brasil-Portugal. Além disso, inclui referências ao estádio São Januário, na versão do modelo de manga curta e longa. A nova camisa estará disponível na "Vasco Store" e todas as lojas "Gigante da Colina" a partir de 19 de março.

"A hashtag #DeVascaínoParaVascaíno não é à toa, o maior destaque é o retorno da faixa diagonal nas costas (item que sempre tem muitos pedidos nas redes sociais). A manga curta terá a barra da manga com embossing aplicado, com elementos que remetem aos azulejos portugueses. Na tipografia da camisa, destacam-se os ladrilhos de São Januário, por todo o desenho dos números e nomes dos jogadores.

"Além disso, a Cruz Pátea, símbolo máximo da camisa, ganhou a incorporação da Cruz de Cristo.

A gola será diferenciada, bicolor, com detalhe na costura pespontado. As oito estrelas foram deslocadas para a nuca em material especial de TPU", destaca o Vasco no site oficial do clube.