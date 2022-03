Jorge Salgado - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 17/03/2022 12:11

Rio - O presidente do Vasco, Jorge Salgado, afirmou que o Vasco irá fazer um protesto por conta da arbitragem na partida contra o Flamengo na última quarta-feira pela semifinal do Carioca. O lance que mais irritou os vascaínos foi a penalidade assinalada pela arbitragem após consulta do VAR que resultou no gol único de Gabigol.

"Mais uma vez, o Vasco se sente prejudicado. Domingo foi no Engenhão, mas bola para frente. O time foi bem, conseguiu neutralizar o Flamengo, que não entrou na nossa área. Quando entrou, foi atabalhoado. A gente merecia o empate, se não a vitória. Vamos analisar friamente na segunda-feira e ver quais medidas tomar. Pelo menos um protesto vai ter", disse em entrevista à Rádio Tupi.

A penalidade foi marcada após a tecnologia recomendar a revisão do lance. Anderson Conceição teria colocado a mão na bola. O árbitro observou a jogada e assinalou o pênalti. Com a derrota, o Cruzmaltino terá que vencer o Flamengo por dois gols de diferença para ir para a final do Carioca.