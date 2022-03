Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 17/03/2022 13:26

Rio - Os possíveis futuros compradores de 70% da SAF do Vasco estão na área! Josh Wander, um dos donos da 777 Partners, e sócios da empresa chegaram na manhã desta quinta-feira ao Rio de Janeiro para uma série de reuniões com representantes do Cruz-Maltino nos próximos dias. O grupo também vai visitar o CT Moacyr Barbosa e o CT da base. A presença no clássico com o Flamengo no próximo domingo, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, ainda é incerta.

Durante a visita, também está programada para a próxima sexta-feira um encontro com o prefeito da cidade, Eduardo Paes, no mesmo dia em que irão visitar e conhecer São Januário. A ideia inicial dos investidores era, inclusive, comprar o estádio e usar o próprio dinheiro para a reforma, mas o Vasco recusou esse modelo de negócio. As melhorias na casa vascaína, porém, estão no planejamento.

A visita ao Rio de Janeiro será para conhecer melhor as instalações, participar de reuniões para alinhar as questões burocráticas e compreender os números e a real situação financeira e estrutural do Cruz-Maltino. O grupo não parou para falar com a imprensa e passou rapidamente pelo desembarque do Aeroporto do Galeão após ser recebido por Carlos Roberto Osório, vice-presidente geral, e Roberto Duque, o segundo vice-presidente geral.

Com sorrisos, camisas e bandeira do Vasco, o grupo de cerca de oito pessoas foi recebido por alguns poucos, mas empolgados, torcedores. Um deles, Lucas Chagas, de 18 anos, falou para o empresário "nós precisamos de você". Ele respondeu se dizendo feliz por estar aqui (no Rio de Janeiro).

Vale lembrar que a empresa norte-americana pretende comprar 70% da SAF do Vasco e o negócio depende da aprovação no Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral de Sócios. Antes disso, o empréstimo-ponte de R$ 70 milhões foi aprovado para pagar salário e quitar dívida. O clube carioca terá até maio para agilizar os trâmites e oficializar a venda.

Entre os assuntos mais aguardados pela torcida está o da chegada de reforços para qualificar o elenco. Resta menos de um mês para a Série B, e foi criado um Comitê de Acompanhamento - formado por dois integrantes vascaínos e dois americanos - que visa monitorar de que maneira o clube está usando o dinheiro do empréstimo.

O clube carioca pretende convencer a 777 para mais um aporte financeiro voltado a reforçar o elenco. Dessa forma, o valor investido seria descontado quando a SAF fosse aprovada. É notória a necessidade de contratações com a proximidade de uma Série B, que promete ser intensa e muito disputada.

Na proposta da 777 Partners, a reforma de São Januário está incluída e os investidores já iniciaram esse planejamento. Se a venda for oficializada, o parte social do clube seguirá como proprietária do estádio, que será alugado pro 50 anos ao grupo norte-americano. O Gigante da Colina depende da aprovação da Prefeitura do Rio para viabilizar o projeto.