Dono da 777 Partners, Josh Wander posa ao lado de Nenê - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 17/03/2022 19:41

Rio - O itinerário dos executivos da 777 Partners no primeiro dia no Rio foi extenso. Após conhecerem o CT Moacyr Barbosa pela manhã, Josh Wander e companhia foram até o CT do Vasco em Duque de Caxias, mas retornaram ao local da primeira parada. Nas instalações do Cruz-Maltino na Zona Oeste da capital, o dono da empresa que está comprando a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube de São Januário recebeu uma camisa autografada por todo o elenco.

Era desejo do provável futuro dono do futebol vascaíno conhecer os jogadores. Ele recebeu a camisa branca das mãos de Nene e projetou sucesso no horizonte vascaíno.

"Estamos aqui como parceira do Vasco. Estamos em processo final de negociação com o Vasco e, nas próximas semanas, vamos estar mais próximos de vocês. Nosso plano é aportar todo o nosso conhecimento e recursos para recolocar o Vasco como protagonista do futebol brasileiro e alçá-lo a um forte competidor em nível internacional", projetou Josh Wander.

A comitiva americana foi recebida também pela comissão técnica e por dirigentes do Vasco. Em Caxias, o prefeito Washington Reis (que é grande beneméritos do clube) e outros membros do executivo da cidade da Baixada Fluminense também estiveram presentes.