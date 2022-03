Sócios e executivos da 777 Partners conheceram o CT dos profissionais do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 17/03/2022 15:18 | Atualizado 17/03/2022 15:19

O dono Josh Wander e outros executivos da 777 Partners visitaram o CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, após desembarcarem no Rio nesta quinta-feira. Além de conhecerem o local e se encontrarem com os jogadores, eles também foram apresentados aos projetos e estrutura do futebol do Vasco (profissionais, base e feminino). Wander aprovou as instalações, mas pretende ampliá-las, caso a venda da SAF do clube para a empresa americana se concretize.

"Adorei tudo o que vi no CT e como o Vasco está construindo seu futuro. Conversamos sobre o futebol profissional, feminino e base. Gostei muito das instalações, dos campos, da academia e vamos aproveitar a visita para começar a ampliação em termos de campos e novos prédios. Fiquei realmente impressionado, "afirmou o dono da 777 Partners à VascoTV.



Além do CT Moacyr Barbosa, eles aproveitaram a quinta-feira para conhecer o CT da Base Forte, em Duque de Caxias. Na sexta, eles têm dois compromissos agendados: conhecer São Januário e reunião com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Inicialmente, Josh Wander, Steven Pasko, Juan Arciniegas e mais cinco executivos da 777 Partners ficariam até sexta, mas eles estenderam a viagem e acompanharão o clássico de domingo contra o Flamengo, no Maracanã, pela volta da semifinal do Campeonato Carioca.



A visita dos sócios da empresa americana é parte do processo de diligência para uma reunião para tratar de assuntos burocráticos da venda de 70% das ações da SAF do Vasco à 777 Partner por R$ 700 milhões, tais como números, gestão e as pessoas envolvidas.



"É importante que eles estejam aqui conosco para conhecer nossos métodos de trabalho, a história do Vasco. Certamente eles já têm um nível de conhecimento do Vasco muito bom. Concluindo esse processo teremos um futuro brilhante para o nosso clube", disse o presidente do Vasco, Jorge Salgado.