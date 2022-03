Sócios e executivos da 777 Partners conheceram o CT dos profissionais do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 18/03/2022 10:49 | Atualizado 18/03/2022 10:51

Após desembarcarem em solo carioca, na manhã da última quinta-feira, os norte-americanos da 777 Partners tiveram uma série de compromissos. Já nesta sexta, os futuros compradores de 70% da possível SAF do Vasco, terão uma reunião com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que é vascaíno. A informação foi dada pelo "UOL".

No Palácio da Cidade serão tratados assuntos como a possibilidade da reforma e modernização do estádio de São Januário, além de possíveis outros investimentos na cidade, já que a empresa americana abrange outros interesses além do esportivo.

Os estrangeiros também visitarão o Maracanã, estádio em que o Vasco, antes da negociação da SAF, já tinha mostrado interesse em administrá-lo a partir da próxima licitação, que será disponibilizada este ano. A 777 Partners concorda que o Gigante da Colina precisa ter essa opção, principalmente para jogos de maior apelo público.

Em visita ao CT Moacyr Barbosa, na última quinta, Josh Wander, um dos sócios americanos, fez questão de falar diretamente aos atletas, reforçando o vínculo e prometendo o acompanhamento para que o Vasco volte ao topo.

"Estamos aqui como parceira do Vasco. Estamos em processo final de negociação com o Vasco e, nas próximas semanas, vamos estar mais próximos de vocês. Nosso plano é aportar todo nosso conhecimento e recursos para recolocar o Vasco como protagonista do futebol brasileiro e alçar a um forte competidor em nível internacional", declarou.

O investimento dos estrangeiros também deve ir para o futebol feminino, já que eles acreditam que está em pleno crescimento no Brasil e possui potencial de retorno. Em visita ao CT de Caxias, os executivos afirmaram ter interesse em ampliá-lo e modernizá-lo. Eles tiveram, também, a oportunidade de conversar com a ex-jogadora Pretinha, atual auxiliar técnica da equipe feminina.