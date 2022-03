Esporte - Partida valida pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca 2022 entre Vasco x Flamengo. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 18/03/2022 16:39

Rio - Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Thiago Rodrigues analisou o desempenho do Vasco na derrota por 1 a 0 para o Flamengo na última quarta-feira, e projetou o clássico no jogo da volta no domingo (20), no Maracanã. O Cruz-Maltino precisa vencer o Rubro-negro por dois gols de vantagem para garantir a vaga na final do Campeonato Carioca.

Goleiro Thiago Rodrigues concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

"Foram dois pontos bem distintos. Dois jogos dentro de um só. O nosso perfil é aquele do segundo tempo. O Vasco é aquilo, para cima, agredindo a equipe adversária seja ela qual for. Não tem equipe imbatível aqui para gente. A gente respeita o Flamengo sabendo que dá para jogar de igual para igual. E nossa equipe mostrou isso. Acho que o Vasco é aquilo, com o apoio da nossa torcida, que se mostrou incrível durante o jogo", afirmou Thiago Rodrigues.

"Até me arrepio aqui, quando entrei no estádio. Já falei isso antes, não é rasgar seda não. É reconhecer o poderio que se tem aqui dentro de algo gigante. Eu penso que daqui para frente como tem sido já, principalmente em uma Série B, será nosso ponto forte de auxílio e décimo segundo jogador nosso, que é nossa torcida. O que eles fizeram durante o jogo foi incrível. Até nos momentos do jogo eu parecia que ouvia só a nossa torcida. Os caras gritavam bastante. Então, isso consequentemente reflete em campo", completou.

Além disso, Thiago Rodrigues afirmou que o verdadeiro desempenho do Vasco foi o que jogou no segundo tempo, Na ocasião, o Cruz-Maltino atacou mais e não aguardou o adversário na defesa, igual aos quarenta e cinco minutos iniciais.

"Você pode ver que foi um primeiro tempo aquém e um segundo com os caras incentivando a gente, acreditando. E o Vasco é isso, é para quem acredita. E os caras fizeram disso uma fonte de motivação para gente ali. O segundo tempo se mostrou outro jogo, e o Vasco é aquilo ali. É para cima dos caras. É o último jogo da semifinal para buscar a final. O Vasco vai com tudo, com todas as forças. Pronto para esses dois dias a gente se preparar e chegar bem para o próximo jogo", concluiu.