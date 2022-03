Elenco do Vasco treinará mais uma vez em São Januário - RAFAEL RIBEIRO/Vasco

Publicado 18/03/2022 16:24

Vasco terá a chance de mostrar a força de sua torcida à comitiva da 777 Partners que está no Rio de Janeiro para conhecer melhor o clube. Após campanha da torcida, a diretoria decidiu por treino com portões abertos neste sábado, véspera do confronto de volta da semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo. A atividade será em São Januário.

O acesso ao público acontecerá pelo portão 9 do estádio, a partir de 10h30. Após a derrota na ida por 1 a 0, os vascaínos se mobilizaram nas redes sociais para apoiar os jogadores na missão de conseguir a virada no confronto contra o rival.



Como o Flamengo terminou em segundo lugar na Taça Guanabara, tem a vantagem de dois resultados iguais. Ou seja, o Vasco só se classifica para a final do Carioca se vencer por dois gols de diferença.



Além de apoiar os jogadores, os vascaínos também poderão fazer uma bela festa para mostrar à 777 Partners, que negocia para comprar 70% da SAF do clube por R$ 700 milhões. A comitiva está no Rio desde quinta-feira e já visitou os CTs e São Januário. Ela também estará presente no Maracanã, domingo às 16h.