Romário - Maíra Coelho

RomárioMaíra Coelho

Publicado 19/03/2022 15:13 | Atualizado 19/03/2022 15:52

Botafogo e Vasco entraram em processo de reestruturação financeira neste ano através das Sociedades Anônimas do Futebol. Em entrevista ao 'UOL', o ex-atacante Romário comentou sobre o assunto, elogiou a SAF do Alvinegro, mas disse ter pé atrás com a do Cruzmaltino. O Senador acompanhou o projeto de lei das SAFs, que teve Carlos Portilho, colega do PL, como relator.



"A SAF é saída para esses clubes que estão falidos no nosso país, inclusive grandes como o Botafogo, por exemplo. Ao partir do momento que é introduzida a SAF nesses clubes, tem que ser profissional, bem administrada, porque se você transformar um clube em SAF e não tiver pessoas capacitadas e competentes, daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu com outros projetos que a principio queriam tirar os clubes dos problemas e colocaram os clubes em mais problemas ainda no futuro", disse Romário, que emendou:



"Vejo como grande saída quando é profissional, como do Botafogo. Ainda não entendi se a forma como está sendo feita no Vasco é uma forma correta, como tem sido feita no Botafogo. Do Botafogo tenho acompanhado e acredito que vai dar certo. O Cruzeiro foi o que startou, todo mundo empolgou, eu fiquei feliz em saber que um ex-jogador como Ronaldo está à frente de um projeto interessante, profissional, que pode salvar o Cruzeiro", complementou o 'baixinho'.