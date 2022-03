João Diogo - Divulgação

Publicado 19/03/2022 16:47

O Guarani demonstrou interesse na contratação do atacante João Diogo, destaque da atual edição do Campeonato Mineiro. Conforme apurou a reportagem do iG Esporte, o ‘Bugre’ avançou nas conversas para a chegada do jogador de 23 anos, que também foi cotado para defender o Vasco.



João Diogo é um dos artilheiros do Campeonato Mineiro com cinco gols. Ele divide o posto de maior goleador do estadual com Hulk (Atlético-MG), Edu (Cruzeiro), Rafhael Lucas (Athletic) e Ciel (Tombense).

O Vasco foi um dos clubes da Série B que sinalizou interesse na contratação do jogador, mas as tratativas esfriaram nos últimos dias.

Para a surpresa dos torcedores, a Caldense anunciou a dispensa de João Diogo na última semana. O clube alega um caso de indisciplina por parte do atleta, que por sua vez nega o ocorrido.