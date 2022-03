O presidente Jorge Salgado disse que o Vasco se sente prejudicado - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 21/03/2022 14:18

Rio - Um dia após o vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, trocar farpas com um torcedor vascaíno e chamou o clube carioca de "portuguesada" nas redes sociais. O Cruzmaltino utilizou o Twitter para rebater a fala do dirigente. Em tom provocativo, o clube de São Januário reafirmou sua origem e ainda alfinetou o maior rival.

"21 de Março - Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Brasileiros, portugueses, americanos, africanos, ricos, pobres, pretos, brancos... O legítimo clube do povo é assim, de norte a sul, de todos.

E sempre tivemos muito orgulho disso", publicou o perfil oficial do Vasco no Twitter.

A declaração de Rodrigo Dunshee de Abranches gerou polêmica nas redes sociais e foi chamada de "xenófoba" por alguns torcedores. Flamengo e Vasco decidiram a semifinal do Carioca neste domingo e o Rubro-Negro avançou após vencer por 1 a 0 no Maracanã.