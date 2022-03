Esporte - Partida valida pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca 2022 entre Vasco x Flamengo. na foto Quintero - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/03/2022 15:36

Rio - Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último domingo (20), o Vasco da Gama foi eliminado do Campeonato Carioca. Poucas horas depois do final da partida, o zagueiro colombiano Juan Quintero desabafou em uma rede social, lamentando a eliminação, mas já projetando um bom desempenho do Cruzmaltino no Campeonato Brasileiro da Série B.

"Não deu pra nós, mas agora e foco total no objetivo principal! Podem them certeza que todos juntos vamos dar a vida pra alcançar nosso objetivo!", disse o zagueiro na publicação.

No Clássico dos Milhões, Juan Quintero atuou durante os 90 minutos, deu dois desarmes e duas interceptações, além de 32 passes certos.