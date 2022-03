Joshua Wander - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 22/03/2022

Rio - Com apenas o Campeonato Brasileiro da Série B pela frente, o Vasco precisa fortalecer o seu elenco para a disputa da Série B. E o Cruzmaltino recebeu o aval da 777 Partners para utilizar o dinheiro emprestado pelo grupo investidor na contratação de reforços para a temporada de 2022. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

A 777 Partners que tem um acordo com os dirigentes vascaínos pela compra da SAF do clube carioca emprestou R$ 70 milhões para o Cruzmaltino. A primeira parte da verba foi utilizada para que o Vasco quitasse salários atrasados. Agora, o valor deverá ser utilizado para a contratação de pelo menos cinco reforços.

De acordo com o portal "UOL", o valor que deverá ser utilizado em reforços será entre R$ 3 milhões e R$ 7 milhões. O Cruzmaltino avalia que já tem um dos maiores orçamentos da Série B, apesar dos problemas financeiros. O investimento é para garantir que o clube carioca não irá repetir a temporada passada, quando não conseguiu o acesso.

O Cruzmaltino só tem a Série B pela frente, porque acabou eliminado da Copa do Brasil e do Carioca. Além da liberação da verba para reforços, o grupo investidor está avaliando com a diretoria do clube carioca a possibilidade de reformulação no plantel e na comissão técnica para o restante da temporada.