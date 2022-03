Sócios e executivos da 777 Partners conheceram o CT dos profissionais do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 23/03/2022 11:23

A 777 Partners concordou em ajudar o Vasco na busca por reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas afirmou que esse comprometimento não envolverá novo aporte financeiro. A empresa norte-americana já executou um empréstimo-ponte de R$ 70 milhões e só fará um novo investimento caso a SAF seja, de fato, implementada no clube. A informação é do "UOL".

O valor recebido quitou salários atrasados, regularizou o clube junto a fornecedores e deixou os acordos com o governo federal em dia. Logo, a diretoria consultou a 777 sobre a possibilidade de utilizar parte dos recursos para contratações e teve o aval positivo dos executivos. E, conforme o jornalista Rodrigo Mattos, de R$ 3 milhões a R$ 7 milhões serão reservados para esta função.

A principal ajuda dos investidores, no momento, será por meio de material humano, o que em outros clubes já foi adquirido, mais precisamente o Genoa (ITA). O diretor de futebol da equipe italiana, Johannes Spors, e seu head scout, Sebastian Arenz, oferecerão uma espécie de consultoria com dados e análises de atletas.

Por tanto, após aprovar o empréstimo-ponte de R$ 70 milhões e os ritos a serem adotados, na próxima quinta-feira (24), será realizada uma nova votação no Conselho Deliberativo do Vasco. A partir das 18h30, em formato híbrido, será votada a possível alteração no estatuto que permita a criação da Sociedade Anônima do Futebol.

Esta é a terceira etapa de um total de seis do processo interno de formatação da SAF. E caso a mudança seja aprovada, uma Assembleia Geral será convocada para que os sócios do clube selem ou não a decisão do órgão.

Se confirmada, o Conselho será chamado pela última vez para, por fim votar a venda ou não de 70% da SAF para a 777 Partners. Em caso de decisão positiva, os sócios participarão de uma derradeira na Assembleia Geral para dar o aval ou não da decisão.

A previsão é que esse processo termine em julho, já com a Série B em andamento e a janela de transferência em reabertura. Além de R$ 700 milhões acordados no memorado de entendimento, a 777 Partners promete aportar mais R$ 120 milhões com a venda da SAF estabelecida.