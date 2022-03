Iran Ferreira, o 'Cara da Luva de Pedreiro', visitou São Januário - Reprodução de vídeo/Twitter

Publicado 23/03/2022 13:09

Fenômeno das redes sociais, Iran Ferreira, o 'Cara da Luva de Pedreiro', está no Rio de Janeiro desde segunda-feira e nesta quarta realizou o sonho de conhecer São Januário. Torcedor do Vasco, o baiano de Quijingue entrou no campo, comeu grama e ainda viu o pai, seu Vadinho, chorar ao conhecer o ídolo Roberto Dinamite.



Eu tive que comer a grama daqui @VascodaGama pic.twitter.com/2WXxIxBJVj — Luva de Pedreiro (@ocaradaluva) March 23, 2022

O ex-jogador recepcionou a família de Iran na chegada à sede do Vasco e ao perceber o choro do pai do 'Cara da Luva de Pedreiro', comentou antes de abraçá-lo:



"Está chorando de alegria. Isso é bom".

O vice-geral, Carlos Roberto Osório, e funcionários do clube também participaram do momento. Iran também teve seu momento de fama ao chegar perto do colégio Vasco da Gama, dentro de São Januário. Ele foi muito tietado pelos alunos.



Em sua primeira viagem de avião, cumpre uma série de compromissos com o Vasco. Iran fez fama nas redes sociais, principalmente no Tik Tok ao gravar vídeos fazendo gols e comemorando com o seu bordão já famoso: "Receba!"



À tarde, o 'Cara da Luva de Pedreiro' irá ao CT Moacyr Barbosa conhecer os jogadores do Vasco.