O presidente Jorge Salgado disse que o Vasco se sente prejudicado - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 23/03/2022 10:33

Rio - Sem contar ainda com o grande investimento financeiro da 777 Partners, o Vasco precisará de criatividade para reforçar o elenco para a disputa da Série B. E de acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o Cruzmaltino está mirando o mercado sul-americano para se reforçar.

Segundo o canal, o nome de Benjamin Rollheiser, do River Plate, foi oferecido ao Vasco. O jovem, de 21 anos, tem contrato com o clube argentino até junho desse ano. Com isso, o atleta poderia chegar ao Cruzmaltino sem custos no meio do ano.

O atacante já foi ventilado em clubes brasileiros como Botafogo e Atlético-MG, mas não houve evolução para negociação. Na atual temporada, Benjamin Rollheiser entrou em campo em 28 jogos e não fez nenhum gol.