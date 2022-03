Sócios e executivos da 777 Partners conheceram o CT dos profissionais do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 24/03/2022 13:40

Na corrida contra o tempo para aprovar a criação da SAF para vender 70% para a 777 Partners, o Conselho Deliberativo do Vasco votará nesta quinta-feira pela aprovação de alteração no Estatuto Social do clube para prever a possibilidade de constituição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Essa é a primeira das quatro reuniões estipuladas no rito de aprovação da venda das ações para a empresa norte-americana.



A reunião está marcada para as 18h30, em primeira convocação, e às 19h, em segunda, e será em formato híbrido (presencial na sede da Lagoa e online). Para aprovar a mudança no estatuto será necessário quórum mínimo de 151 conselheiros presentes e 2/3 dos votos dos conselheiros presentes.



Além da alteração estatutária, será votada também uma proposta de alteração no Regimento Interno das Assembleia Geral do clube para adaptação à legislação nacional sobre as formas possíveis para realização das assembleias.



Se não concluir todo o processo até o início da Série B, o Vasco só poderá se tornar SAF ano que vem. Como o prazo é curto e o processo deve demorar ainda, o clube elaborou um plano para garantir um novo aporte da 777 Partners para investir em reforços.



A empresa norte-americana já entregou R$ 70 milhões, que por enquanto é empréstimo, e ainda fará um aporte de R$ 630 milhões nos próximos três anos, sendo R$ 120 milhões previstos ainda para 2022. Apesar da CBF proibir que um clube se transforme em SAF no meio das competições nacionais, o Vasco lidaria normalmente com a burocracia que requer a constituição de uma SAF, mas deixaria para transferir contratos de jogadores e comissão técnica depois do término da Série B.