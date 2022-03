Joshua Wander - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 24/03/2022 10:00

Rio - O Vasco está muito próximo de aprovar venda de 70% das ações do futebol vascaíno à 777 Partners, grupo investidor que será responsável pela administração do esporte do clube. Porém, existe a possibilidade do processo não ser concluído antes do começo da Série B, o que faria com que o Cruzmaltino só pudesse se tornar SAF no ano que vem. Com isso, o clube carioca elaborou um plano para garantir um novo aporte do grupo norte-americano, mesmo antes do término da atual temporada. As informações são do portal "globoesporte.com".

A proposta vinculativa à 777 Partners garantirá um aporte de R$ 630 milhões nos próximos três anos (R$ 120 milhões ainda em 2022), pode acontecer em qualquer momento do ano sem que haja algum fator impeditivo. Apesar da CBF proibir que um clube se transforme em SAF no meio da temporada, o Vasco lidaria normalmente com a burocracia que requer a constituição de uma SAF, mas deixaria para transferir contratos de jogadores e comissão técnica depois do término da Série B.

O portal ainda informa que caso isso aconteça, o Cruzmaltino e 777 Partners poderiam entrar em um acordo para que os recursos fossem destinados à associação Vasco da Gama nesse primeiro momento. Dessa forma, o dinheiro para fechar contratações e pagar salários estaria garantido.

Para aprovar o rito da SAF, o Conselho Deliberativo do Vasco precisará passar por quatro reuniões para sacramentar o acordo com o grupo norte-americano. O começo da Série B se dará no segundo fim de semana de abril e por conta disso a possibilidade do torneio se iniciar sem a oficialização da SAF é grande.