Dono da 777 Partners, Josh Wander posa ao lado de Nenê - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Dono da 777 Partners, Josh Wander posa ao lado de NenêRafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 25/03/2022 12:38

Rio - O modelo da SAF do Vasco ainda causa desconfiança em alguns torcedores e membros do Conselho Deliberativo. No entanto, em conversa com os jornalistas na última quinta-feira, Roberto Duque Estrada, 2º vice-presidente geral do clube, fez questão de tranquilizar os vascaínos e garantiu que o modelo será diferente dos outros clubes.

"Não há nenhuma dificuldade da diretoria em ter transparência e apresentar o que for necessário para o Conselho se convencer de que é um bom negócio. Esse trabalho está sendo feito gradativamente, é isso que diferencia a SAF do Vasco da de outros clubes, principalmente a do Cruzeiro. Não está sendo feito de forma açodada, não está sendo feito às pressas", afirmou o dirigente.

"É claro que, numa negociação como essa, não dá para arrastar isso por seis meses, oito meses. Não vamos fazer às pressas, mas também não vamos retardar. Existe um momento de mercado, uma negociação, uma vontade detectada entre as pessoas, e a gente tem a responsabilidade de analisar isso", acrescentou.

A SAF do Vasco será vendida à 777 Partners. A empresa norte-americana pagará cerca de R$ 700 milhões por 70% do futebol cruzmaltino.