Processo envolvendo SAF no Vasco segue avançando - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 25/03/2022 10:00

Rio - O processo de transformação do futebol do Vasco em SAF teve a sua primeira vitória no clube carioca na última quinta-feira. Em reunião realizada no Cruzmaltino, o Conselho Deliberativo aprovou por 166 votos a favor e três contra a inclusão da SAF no estatuto do clube de São Januário.

O próximo passo para o andamento do processo será a realização de uma outra reunião, desta vez da Assembleia Geral, para que os sócios ratifiquem ou não esta decisão. Ao contrário da reunião que aconteceu há duas semanas para a aprovação do rito da SAF, o encontro desta quinta teve discussão e clima quente. A sessão foi iniciada com 182 conselheiros, mas se encerrou com apenas 174, porque oito se retiraram do plenário em forma de protesto.



Entre os presentes, a maioria concordou com as mudanças no texto estatutário, que a partir de agora passa a permitir a possibilidade de constituição de uma Sociedade Anônima de Futebol. O Estatuto antigo dizia apenas que o Vasco era uma instituição sem fins lucrativos que podia fundar filiais em outros países.

Após a votação, os conselheiros fizeram debates sobre algumas emendas a serem incluídas no estatuto. Eles vão debater e tem até as 12h desta sexta-feira para formular propostas. Depois da reunião envolvendo a Assembleia Geral haverá outras duas envolvendo os conselheiros e os sócios para debater a constituição da SAF do Vasco em si e a proposta da 777 Partners.