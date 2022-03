Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

25/03/2022

Após negociações cessadas no início deste mês de março, o Vasco voltou a negociar o atacante Erick Farias, do Ypiranga-RS. O clube teria recuado por conta do time gaúcho estar disputando as semifinais do estadual e, com o avanço da competição as conversas voltaram a acontecer. A informação foi dada pelo site "Papo da Colina" e confirmada pelo "GE".

Conforme divulgado pelo site, mesmo com tudo acertado entre as partes, o martelo só deve ser batido após a final do Campeonato Gaúcho, em que o Ypiranga decidirá o título com o Grêmio, nos dois próximos sábados. Ainda, em vídeo do programa "Globo Esporte", o jornalista Maurício Saraiva afirma que o atacante irá vestir a camisa do Cruzmaltino.

"O cara que vai jogar a Série B pelo Vasco da Gama, vai enfrentar o Grêmio, inclusive, na segunda divisão, é o Erick. Ele tinha feito dois gols contra o Internacional, ele fez dois gols contra o Brasil de Pelotas e é o jogador decisivo do time Ypiranga. É preciso ter protagonista para decidir o Gauchão. O Ypiranga tem.", afirmou.

Erick é um atacante de velocidade que pode atuar pelos lados do campo e que pode solucionar uma carência dentro do elenco vascaíno. Além de ser um reforço destacado, visto que foi artilheiro do Campeonato Gaúcho com cinco gols em 13 jogos.