Figueiredo no treino do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/Vasco

Publicado 25/03/2022 16:40

Destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Figueiredo acabou integrado aos profissionais do Vasco e aproveitou um elenco enfraquecido no início desta temporada para conquistar um espaço com o técnico Zé Ricardo. Titular no clássico com o Flamengo, com direito a elogios dos torcedores, o jovem atacante de 20 anos sabe que a diretoria vascaína busca contratações para a Série B, mas se coloca à disposição para ajudar durante a temporada.

"Eu consigo jogar pelas pontas, voltar bastante para ajudar e acho que tenho um bom desempenho como centroavante também. Não estou aqui à toa e estar do lado das pessoas de grande nível dentro do Vasco, como Nenê, é muito bom, ajuda a gente a evoluir", afirmou.



Com 10 partidas pelos profissionais, Figueiredo ainda está no início de carreira e, mesmo recebendo elogios dos torcedores, sabe que tem um longo caminho pela frente. Com histórico de outros pratas da casa que começaram bem e depois não deram sequência, o atacante se diz preparado para o desafio.



"É bom demais (receber apoio dos torcedores), mas também não me apego muito a essas coisas. Sabemos que o futebol tem altos e baixos, então eu procuro não me apegar. Eu já sinto isso desde a base, porque a torcida do Vasco acompanha bastante. Então eu busco sempre dar o meu melhor", completou.