Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 26/03/2022 12:43

O Vasco está perto de mais um reforço. O atacante uruguaio Carlos de Pena, do Dinamo de Kiev, foi liberado devido à guerra na Ucrânia e negocia contrato curto com o clube carioca, por empréstimo. A informação é do jornalista Cesar Luis Merlo.

Os termos ainda não foram assinados, mas o esperado pela diretoria é acertar a contratação antes do início da Série B. O Vasco negocia o empréstimo até junho, mas prorrogável até dezembro. O vínculo do jogador com o Dinamo vai até o fim de 2022 e a partir do ano seguinte o atleta ficaria livra para assinar a renovação em São Januário.

Nesta temporada, o atacante marcou dois gols em 23 partidas pelo clube ucraniano. Carlos de Pena está no Dinamo desde 2018, ano em que encerrou sua segunda passagem pelo clube em que foi criado, o Nacional, do Uruguai. O jogador também passou por times da Inglaterra e da Espanha.