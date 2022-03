Processo envolvendo SAF no Vasco segue avançando - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 26/03/2022 18:20

Rio - O Vasco encaminhou o acerto com o atacante uruguaio Carlos de Pena, que defende o Dinamo de Kiev, para disputar a Série B. Porém, de acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o Cruzmaltino deverá ter mais seis ou sete reforços chegando ao clube para a disputa da competição.

Fora do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, a diretoria cruzmaltina avaliou que a equipe precisa ser reforçada para não repetir o erro do ano passado e fracassar na tentativa de retornar para a Série A. Apesar do desejo por reforços, os jogadores podem chegar na primeira janela de transferências ou somente depois.

De acordo com informações do canal, o acerto com a 777 Partners já tem facilitado a atuação do Vasco no mercado, mesmo que a SAF do Cruzmaltino ainda não seja oficial. Ainda não se sabe se o clube carioca irá conseguir utilizar a verba do grupo norte-americano por reforços à curto prazo.

Em busca de reforços que se adequem ao perfil entendido pelo clube no momento, a prioridade seria trazer jogadores a semelhança de Carlos de Pena. Atletas nascidos na Argentina e no Uruguai. O clube entende que por conta da força da moeda é mais fácil contratar jogadores qualificados destes país que do Brasil.