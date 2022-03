Vitinho atuando pelo Vasco da Gama - Thiago Ribeiro/AGIF

Publicado 28/03/2022 17:12

Rio - Recuperado de lesão, o meio-campista Vitinho fez sua estreia pelo Vasco na última rodada da Taça Guanabara e já balançou a rede. Nas semifinais, diante do Flamengo, entrou no segundo tempo e mostrou que está pronto para ajudar a equipe na disputa da Série B. Em entrevista coletiva, o jogador destacou que está 100% recuperado.



O atleta, de 22 anos, revelado pelo Corinthians, sofreu uma lesão no tendão retofemoral da coxa direita no jogo treino contra o Audax dias antes da estreia na Taça Guanabara e só retornou na última. Mesmo com a frustração, ele elogiou o trabalho dos médicos do clube e se diz pronto para ajudar o Gigante da Colina na Série B.

"Estou 100% inteiro. Eu tive uma contusão muito grave no início da temporada, que não era esperada por mim e nem para a equipe. Os médicos fizeram um procedimento muito mais rápido do que era esperado. Estou 100% para ajudar o Vasco nesta temporada, neste Brasileiro", disse, e emendou:

"Desde o início quando me apresentei no Vasco foi um começo porque lesão faz parte do jogador. Então aprendi muito. Claro, ter ficado de fora do campeonato a gente não esperava, queríamos ter chegado à final. Foi um aprendizado, assim como para o time, para mim também. Mas estou pronto para ajudar o Vasco a atingir o principal objetivo que é subir para a Série A de onde nunca deveria ter saído", completou.

Após ser eliminado do Carioca e da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino tem tido semanas de treino antes da estreia contra o Vila Nova. O meio-campista disse que o time não deve se lamentar pelo que passou, mas sim tirar como aprendizado e focar na Série B, que serão 'trinta e oito finais'.

"A gente não se envolve, serão trinta e oito finais. Independente do local que jogarmos teremos que entrar sempre para ganhar. Porque o nosso objetivo é sempre ajudar o Vasco a ganhar. Independente de estádio, se a gente vai entrar para ganhar não tem essa de onde for o jogo ou horário", afirmou.