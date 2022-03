Sócios e executivos da 777 Partners conheceram o CT dos profissionais do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 28/03/2022 16:07

A divulgação de tópicos do contrato do Cruzeiro com Ronaldo para a criação da SAF, com detalhamento de valores distintos de como havia sido anunciado, fez com que os conselheiros do Vasco ficassem mais atentos em relação à transparência do acordo feito com os americanos da 777 Partners. A informação é do "UOL".

Em linhas gerais, o clube e o grupo investidor possuem apenas um memorando de entendimento em que os executivos se comprometem a investir R$ 700 milhões por 70% da SAF vascaína nos próximos três anos.

Em entrevista com o jornalista Rodrigo Mattos, do "UOL", o presidente do Vasco, Jorge Salgado, afirmou que o contrato do Cruzmaltino é diferente do Cruzeiro e que o dinheiro é "carimbado".

"Eles [777 Partners] não vão a mercado para pegar dinheiro para o Vasco. Já estão com esse dinheiro pronto para entrar no Vasco", disse em um trecho da entrevista, garantindo que os R$ 700 milhões serão injetados.

No entanto, até o momento, os detalhes do acordo com a empresa americana ainda não foram revelados ao Conselho Deliberativo. Por sua vez, a diretoria tem justificado que isso não aconteceu porque ainda não chegou a proposta vinculante. Proposta essa que, assim que chegar, todos os conselheiros terão ciência dos meandros do contrato, segundo o presidente do clube.