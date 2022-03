O presidente Jorge Salgado disse que o Vasco se sente prejudicado - Rafael Ribeiro/Vasco

O presidente Jorge Salgado disse que o Vasco se sente prejudicadoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 27/03/2022 14:25

Rio - Após encaminhar o acerto com o atacante uruguaio Carlos de Pena, do Dínamo de Kiev, o Vasco está perto de fechar com mais um estrangeiro. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o atacante Benjamín Rollheiser, do River Plate, gostou do projeto do Cruzmaltino e ficou mais perto de um acordo.

O jogador, de 22 anos, deverá custar 1,5 milhão de dólares (7 milhões de reais) ao Vasco. De acordo com o canal, o Cruzmaltino propôs dividir em três parcelas o valor de pagamento ao clube de Buenos Aires, que ficou de dar a resposta.

Com passagens pelas seleções de base da Argentina, Benjamín se profissionalizou pelo River Plate em 2019. Na atual temporada, o jogador ganhou mais oportunidades na equipe de Gallardo, tendo entrado em campo em 28 partidasç