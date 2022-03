Zé Vitor - Divulgação

Publicado 28/03/2022 09:34

Rio - O Vasco tem um novo alvo para reforçar seu ataque. Trata-se de Zé Vitor, atacante do Marcílio Dias-SC, clube da Série D do Brasileirão. O Cruzmaltino fez uma proposta para fechar com o jogador por duas temporadas. A informação foi divulgada inicialmente pelo perfil News Almirante.

A ideia é que Vasco e Marcílio Dias firmem uma espécie de parceria em relação a Zé Vitor. Cada clube ficaria com metade dos direitos do jogador, e o time carioca poderia adquirir mais 20% futuramente por R$ 800 mil.

O nome de Zé Vitor contou com o aval dos executivos da 777 Partners, empresa que comprará 70% da SAF do Vasco. Além dele, o clube já fechou com Erick, do Ypiranga-RS, e analisa o uruguaio Carlos de Pena para o ataque.

Zé Vitor é um dos destaques do Campeonato Catarinense. Em 12 jogos disputados, o atacante marcou nove gols.