Publicado 29/03/2022 09:30 | Atualizado 29/03/2022 09:31

Rio - Com a chegada de Lucas Oliveira, ex-Bangu, com o atacante uruguaio Carlos de Pena, do Dínamo de Kiev praticamente sacramentado, e buscando outros reforços para a Série B, o Vasco definiu o seu perfil de reforços para a temporada. No entanto, de acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o técnico Zé Ricardo não tem sido figura importante na busca por novos jogadores.

De acordo com o canal, o técnico não estaria dando a última palavra nas negociações com os possíveis reforços para a Série B. A ideia do clube carioca é de contratar mais sete jogadores para a disputa da competição, além do ex-jogador do Bangu e do uruguaio.

A avaliação da diretoria de da 777 Partners foi de que o clube carioca precisa se reforçar para evitar que a temporada de 2021, quando o Vasco não conseguiu o acesso para a Série A, se repita. O Cruzmaltino está avaliando o elenco e a comissão técnica.