Publicado 29/03/2022

Rio - Após encaminhar o acerto com o atacante uruguaio Carlos de Pena, do Dínamo de Kiev, e estar negociado com o atacante argentino do River Plate, Benjamín Rollheiser, o Cruzmaltino tem mais um nome do mercado sul-americano na mira. O Jarlan Barrera, de 26 anos, que defende o Atlético Nacional, da Colômbia.

De acordo com informações do jornalista Pipe Sierra, da WinSports TV, da Colômbia, o grupo investidor norte-americano 777 Partners estaria disposto a desembolsar 3 milhões de dólares (cerca de R$ 14,23 milhões) para tirar o apoiador do clube espanhol e levá-lo para o clube carioca.

Revelado pelo Junior Barranquilla, o meia é um dos destaques do futebol colombiano. Ele teve passagens pelo Tigres, do México, pelo Rosário Central e defende o Atlético Nacional desde 2019. A temporada de 2021 foi a melhor dele pelo seu clube atual. Jarlan entrou em campo em 56 jogos, fez 17 gols e deu quatro assistências.

Vasco estaria interessado no meia colombiano Jarlan Barrera, do Atlético Nacional-COL

29/03/2022

