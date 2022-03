Presidente do Vasco, Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 30/03/2022 13:47

Rio - Na manhã desta quarta-feira, o Vasco negou estar em negociação pelo jogador Jarlan Barrera, que atua pelo Atlético Nacional, da Colômbia. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Rodrigues, do "Esporte News Mundo".

A nota divulgada pelo repórter no Twitter afirma que o clube "reitera seu compromisso com a transparência e informará em seus canais oficiais as contratações que vierem a ser realizadas". E que "permanece atento ao mercado, buscando reforços para a temporada que correspondam ao planejamento traçado pelo clube"

Veja o tweet:

Jarlan Barrera teria sido ventilado no Vasco após o suposto contato do empresário do colombiano com o canal "Detetives Vascaínos". Segundo informação dada anteriormente, o representante do jogador havia demonstrado empolgação com o possível acerto com o clube carioca.