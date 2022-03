O presidente Jorge Salgado disse que o Vasco se sente prejudicado - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 30/03/2022 13:11

Rio - Focando em jogadores do mercado sul-americano, o Vasco teve o nome do meia do Atlético Nacional, da Colômbia, Jarlan Barrera, de 26 anos, ventilado como possível reforço. Em contato com o canal "Detetives Vascaínos", o empresário do jogador, se mostrou empolgado com a possibilidade de um acerto com o clube carioca.

"Não posso dar a informação se fomos procurados ou não, mas seria um prazer chegar ao Vasco nesta nova estrutura", afirmou o agente do atleta, que chegou a ser ventilado como possível reforço do São Paulo no ano passado.

O Cruzmaltino vem focando em alguns nomes que nasceram em países da América do Sul. O Vasco tem encaminhado um acerto com o atacante uruguaio Carlos de Pena, do Dínamo de Kiev, e negocia com o atacante argentino do River Plate, Benjamín Rollheiser.

Sobre o colombiano, de acordo com informações do jornalista Pipe Sierra, da WinSports TV, da Colômbia, o grupo investidor norte-americano 777 Partners estaria disposto a desembolsar 3 milhões de dólares (cerca de R$ 14,23 milhões) para tirar Jarlan Barrera do Atlético Nacional.