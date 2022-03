Zé Ricardo no treino do Vasco Foto: Rafael Ribeiro / Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Zé Ricardo no treino do Vasco Foto: Rafael Ribeiro / VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 30/03/2022 13:30

O confronto do Vasco contra o Vila Nova, no dia 8 de abril às 19h, abrirá a Série B de 2022 junto a Brusque x Guarani. O Gigante da Colina ainda definirá se a estreia será em São Januário ou no Maracanã. Além disso, a CBF detalhou a tabela das primeiras seis rodadas.

Na sequência, o Vasco jogará fora de casa contra o CRB num sábado, dia 16, às 19h. Na terceira rodada, o time de Zé Ricardo enfrentará a Chapecoense em Chapecó em 22 de abril, às 21h30.Na quarta, um duelo contra a Ponte Preta em São Januário, dia 27, também no mesmo horário.

Três dias depois, o adversário será a Tombense em Minas Gerais, às 19h. E em 7 de maio, o Vasco encara o CSA em São Januário, também às 19h, pela sexta rodada.