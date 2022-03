Torcedores do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 30/03/2022 19:14

Rio - A diretoria do Vasco analisa a possibilidade de mandar a estreia do clube na Série B no Maracanã. A primeira partida do Cruzmaltino na competição está marcada para o próximo dia 8, uma sexta-feira, contra o Vila Nova, às 19h. A informação é do site "GE".

Segundo o portal, as chances do confronto acontecer no Maracanã são grandes. O Vasco depende apenas da definição das datas da primeira rodada da Série A, já que o Fluminense deve atuar no local. No entanto, a tendência é que o Tricolor entre em campo apenas no fim de semana, o que não seria um problema.

A ideia de mandar alguns jogos da Série B no Maracanã agrada à diretoria cruzmaltina. Com essa medida, mais torcedores teriam a chance de apoiar o clube na busca pelo volta à Série A.

Além de mandar jogos pontuais no Maracanã, o Vasco também já afirmou que tem interesse em participar da licitação do estádio. Atualmente, a gestão é feita por Flamengo e Fluminense.