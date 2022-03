Edimar no treino do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Edimar no treino do VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 30/03/2022 18:00

Com três semanas de treinos até a estreia na Série B, o Vasco se prepara para um início desafiador com estreia em casa, contra o Vila Nova no dia 8 de abril e dois jogos fora, contra CRB e Chapecoense. Para Edimar, que foi campeão e subiu com o Bragantino em 2019, é muito importante o Gigante da Colina ter um bom início, para já fazer uma gordura de pontos e também trazer torcedor para o seu lado.

"Teremos duas pedreiras fora depois da estreia em casa, então é importante largar bem. Um (dos quatro que irão para a Série A em 2023) tem que ser o Vasco de qualquer jeito, mas Série B sempre tem surpresas. Ninguém apontava o Bragantino como campeão. Aposto no Vasco, mas tem outros grandes. É importante estar sempre próximo e dentro do G-4, você precisa ganhar em casa, e fora não dá pra perder. Vamos buscar fazer bem o papel em casa e tentar o máximo de pontos fora", avisou.



Para a estreia, a diretoria do Vasco avalia se marcará o jogo no Maracanã, onde poderá ter mais torcedores. Essa seria uma forma de conseguir o apoio dos vascaínos para uma boa largada e Edimar aprova essa união.



" O Vasco tem sua casa, que é São Januário, mas o mais importante é estar próximo do torcedor. Creio que o torcedor vai nos apoiar, como foi no Carioca, para começarmos com o pé direito a Série B. Foi impressionante o que ele fez no Carioca, eu me arrepio só de lembrar. No jogo de volta da semifinal, senti que eles cantavam mais alto que a torcida do Flamengo. Não tem como não se arrepiar. Espero que possam estar juntos com a gente na estreia", completou o lateral-esquerdo.