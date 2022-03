Presidente - Jorge Salgado - Foto: Reprodução/VascoTV

Publicado 30/03/2022 16:01

Rio - Em busca de reforços, o Vasco pode estar próximo de um acerto com Benjamín Rollheiser, do River Plate. De acordo com a "TNT Sports", da Argentina, o atacante de 22 anos poderia atuar pelo Cruz-Maltino a partir de junho.

O Cruz-Maltino teria que arcar com 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7 milhões), para poder contratar o atacante argentino. Ainda de acordo com o portal, Benjamín está sendo monitorado também por São Paulo e Palmeiras.

O atacante tem passagens pela seleção de base da Argentina e assinou o primeiro contrato profissional com o River Plate em 2019. Benjamín planeja atuar no Brasil para ganhar mais minutos dentro de campo. Nesta temporada, o jogador disputou 28 partidas sob o comando do técnico Marcelo Gallardo.