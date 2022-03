Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 31/03/2022 12:00

Rio - Após assinar somente para jogar pelo Campeonato Carioca, o zagueiro equatoriano Luis Cangá tem seu contrato encerrado com o Vasco nesta quinta-feira e não será renovado. Por isso, o clube vai ao mercado a procura de jogadores da posição, já que o treinador Zé Ricardo possui poucas opções.

Com poucas oportunidades, o defensor de 26 anos não teve uma sequência de partidas e atuou apenas contra o Madureira, Bangu e Angra Audax. Por isso, a falta de atuação fez com que ambas as partes acordassem em não prolongar a permanência. E, clubes da América do Sul podem estar sondando o atleta.

A saída de Luis Cangá faz o Cruzmaltino procurar por, pelos menos, dois novos nomes para completar o elenco e disputar a Série B, visto que o treinador Zé Ricardo só pode contar com Anderson Conceição e o colombiano Juan Quintero. Os jovens Zé Vitor e Eric Pimentel, que tiveram destaque na Copinha deste ano, já treinam entre os profissionais, mas ainda estão em transição.

No elenco, Ulisses sofreu uma lesão ligamentar no Carioca, passou por cirurgia e não tem previsão de retorno. Já Miranda está suspenso por doping pela Conmebol desde o ano passado.