Dono da 777 Partners, Josh Wander posa ao lado de Nenê - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 31/03/2022 16:57

Rio - O Vasco anunciou, na tarde desta quinta-feira, que receberá na próxima semana a visita de uma dupla de scouts do Genoa-ITA. Os alemães Johannes Spors e Sebastian Arenz irão a São Januário auxiliar o clube na busca por reforços a pedido da 777 Partners, que também investe no time italiano.

A dupla não teve a data de sua chegada anunciada. A expectativa é de que eles conheçam São Januário e os CTs Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, e o da base, em Caxias. Depois, se reunirão com membros do centro de scout e do departamento de futebol do Vasco.

A visita de Spors e Arenz foi uma promessa de Joshua Wander, sócio-fundador da 777 e responsável por conduzir as negociações para compra de 70% da SAF do Vasco. Ele havia se comprometido a deslocá-los para auxiliar na busca por jogadores para reforçar o time carioca.