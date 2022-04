Zé Ricardo no treino do Vasco Foto: Rafael Ribeiro / Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Zé Ricardo no treino do Vasco Foto: Rafael Ribeiro / VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 31/03/2022 19:41 | Atualizado 31/03/2022 19:43

Rio - Eliminado do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, o Vasco da Gama segue sua preparação para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube, que não disputa uma partida oficial a mais de 15 dias, tem uma grande dificuldade, que é manter o ritmo de jogo dos atletas. Para isto, a diretoria do Cruzmaltino agendou um jogo-treino contra o Olaria, no próximo sábado (2), em São Januário.

Segundo nota divulgada pelo clube, o amistoso contra a equipe da segunda divisão do Campeonato Carioca, será com portões fechados.

Confira a nota divulgada para a imprensa:

"Cumprindo mais uma etapa de preparação para o Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama disputará um jogo-treino contra o Olaria neste sábado (02/04), às 10 horas, no Estádio de São Januário. A atividade será fechada para torcedores e imprensa. Ao término do duelo, através de seus veículos oficiais, o Vasco divulgará todas as informações sobre a partida."

O próximo confronto oficial do Vasco da Gama está marcado para o dia oito de abril, contra o Vila Nova, às 19h (horário de Brasília), em São Januário. No entanto, a diretoria do Cruzmaltino segue nas tentativas de transferir a partida para o Estádio do Maracanã.