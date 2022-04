Presidente - Jorge Salgado - Foto: Reprodução/VascoTV

Publicado 01/04/2022 14:28

Rio - A desistência na contratação de Carlos de Pena, meia-atacante uruguaio do Dynamo Kyiv, da Ucrânia, não desanimou a fome por reforços do Vasco. Dessa vez, o Cruz-Maltino mirou a contratação de Carlos Palacios, de 21 anos, do Internacional. No entanto, o alto salário do atacante chileno pode dificultar a negociação. A informação é do portal "GE".

Carlos Palacios entra na mira do Vasco Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Ainda de acordo com o portal, o clube gaúcho pretende emprestar o jogador, o que facilitaria a negociação com o Vasco, que está em estágio inicial. A informação do interesse do Cruz-Maltino foi publicada inicialmente pelo "Papo na Colina".

Para avançar na negociação, o Vasco precisa acertar um acordo sobre como pagar o salário de Palacios. Por outro lado, o jogador chileno não é visto como prioridade, mas sim uma oportunidade mercado. O atacante tem contrato com o Internacional até 2025.