Carlos de Pena estava próximo de assinar com o VascoReprodução: Instagram Carlos de Pena

Publicado 31/03/2022 19:52

Rio - O atacante Carlos de Pena não irá mais reforçar o Vasco da Gama. Após encaminhar o acerto com o jogador nos últimos dias, o Cruzmaltino enviou um pré-contrato para os representantes do jogador, mas não obteve mais respostas e decidiu encerrar as negociações. A informação é do site "GE".

A chegada do uruguaio era dada como certa em São Januário. A expectativa é que ele desembarcasse no Rio no início da próxima semana para realizar exames e assinar contrato de empréstimo até junho, mas prorrogável até dezembro.

Enquanto negociam com o Vasco, os agentes de Carlos de Pena ofereceram o jogador para outros clubes, o que desagradou ao time carioca. A falta de respostas em relação ao pré-contrato foi a gota d'água para o fim do negócio.

Carlos de Pena pertence ao Dinamo de Kiev. Ele foi liberado para procurar um novo clube por conta da guerra na Ucrânia.