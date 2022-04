Carlos Palacios é o novo reforço do Vasco da Gama - Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Carlos Palacios é o novo reforço do Vasco da GamaRicardo Duarte/S.C. Internacional

Publicado 02/04/2022 11:14 | Atualizado 02/04/2022 11:22

Rio - O atacante chileno Carlos Palacios é o novo reforço do Vasco da Gama para a temporada. O jogador de 21 anos, que estava no Internacional, assinou um contrato em definitivo com o Cruzmaltino, e defenderá o clube carioca por três temporadas. O atleta, inclusive, já está no Rio de Janeiro e já assinou o contrato.

Carlos Palacios se juntará ao elenco na próxima segunda-feira (4), e seguirá a preparação do técnico Zé Ricardo para a estreia na Série B, contra o Vila Nova, na sexta-feira (8), às 19h (horário de Brasília), em São Januário.

Carlos Palacios chegou ao Internacional sendo uma grande promessa do futebol chileno. O Colorado acertou o valor de US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 16,5 milhões na cotação da época), mas as parcelas só começariam a ser pagas neste ano. No entanto, o jovem atacante não correpondeu em campo, e perdeu espaço na equipe do Rio Grande do Sul.