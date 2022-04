Nenê em ação no jogo-treino contra o Olaria - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 02/04/2022 15:25

A menos de uma semana da estreia na Série B, o Vasco fez um jogo-treino como parte de preparação para o duelo de sexta-feira contra o Vila Nova em São Januário. Mais do que a vitória por 3 a 2 sobre o Olaria, gols de Lucas Oliveira, Bruno Nazário e Léo Matos, o técnico Zé Ricardo aproveitou a atividade para observar o time e os jogadores, mesmo sem poder contar com algumas opções para o time titular.



Ao todo, foram três tempos de 40 minutos, sendo que o time base da temporada ficou no 0 a 0 na primeira parte da atividade. Depois das mudanças, os gols saíram, primeiro com o re cém-contratado Lucas Oliveira, que veio do Bangu.



Zé Ricardo não teve à disposição Yuri Lara, resfriado, além de Juninho que sentiu incômodo na coxa direita e está em processo de recondicionamento físico. Além deles, Matheus Barbosa continua na transição e o goleiro Halls sofreu um trauma no pé esquerdo na terça-feira e ficará fora dos treinos entre quatro e seis semanas. Por outro lado, Anderson Conceição e Getúlio participaram da atividade.



Escalação do 1º tempo: Thiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Luiz Henrique e Nenê; Gabriel Pec, Figueiredo e Raniel



Escalação do 2º tempo: Vanderlei, Weverton (JP Galvão), Quintero (Pimentel), Anderson Conceição (Zé Vitor) e Edimar (Riquelme); Andrey, Luiz Henrique (Bruno Nazário), Vitinho e Nenê (MT); Gabriel Pec (Lucas Oliveira)e Raniel (Isaque).



Escalação do 3º tempo: Alexander, JP Galvão, Pimentel (Kaylan), Zé Vitor e Riquelme; Andrey (Léo Matos) Vitinho (Vinícius), Bruno Nazário (Luiz Henrique), Lucas Oliveira (Getúlio), MT (Jhon Sánchez) e Isaque.