Carlos de Pena estava próximo de assinar com o VascoReprodução: Instagram Carlos de Pena

Publicado 04/04/2022 10:43

O meia-atacante Carlos de Pena chegou recentemente ao Brasil após ter seu contrato suspenso com o Dinamo de Kiev, da Ucrânia, por causa da invasão russa. E, de olho, o Vasco esteve perto de assinar com o atleta, mas ele foi apresentado pelo Internacional neste último domingo. Em esclarecimento, o jogador explicou sua escolha pelo time gaúcho e valorizou o reencontro com Alexander Medida, treinador do Inter, com quem trabalhou duas vezes no Uruguai.

"Eu tinha possibilidade de jogar no Vasco, estava considerando, mas quando o Cacique (Alexander Medina) me chamou… Sabendo que o Inter é um clube gigante, que ganhou de tudo, foi campeão do mundo, foi uma decisão muito fácil", disse antes de completar:

"Conheço o Cacique, o estilo de trabalho, então considero uma decisão acertada. Estou muito contente. Estou pronto para trabalhar e ajudar e que os torcedores fiquem contentes com meu desempenho", falou.

Cria do Nacional, do Uruguai, o jogador de 30 anos também relembrou momentos e proximidade de tempos atrás com o técnico do Internacional.

"Cacique foi meu companheiro de time, em 2013 e 2014. Depois, foi meu treinador em 2018. Eu conheço ele muito bem. Sei como ele trabalha e acima de tudo, a paixão pelo jogo. Evoluiu muito como treinador e está em um clube enorme. É um orgulho e um prazer ser treinado por ele novamente", declarou.

Na atual temporada, Carlos de Pena tem dois gols e três assistências em 23 jogos pelo clube ucraniano. Na anterior foram sete gols e cinco assistências em 33 partidas. Além de jogar no leste europeu, o jogador já atuou em clubes como Middlesbrought, da Inglaterra e, Oviedo, da Espanha.